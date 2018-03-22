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    Матвиенко предложила отказаться от обязательного медицинского страхования

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    Матвиенко предложила отказаться от обязательного медицинского страхования

    Матвиенко предложила отказаться от обязательного медицинского страхования

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать систему медстрахования добровольной и направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС.

    Такое предложение Матвиенко сделала в ответ на жалобы граждан на систему страховой медицины в России. Свое мнение спикер высказала на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента.

    Валентина Матвиенко: «Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет страхуется в частных страховых компаниях, обслуживается в частных поликлиниках и больницах».

    Матвиенко пояснила, что на содержание страховых компаний уходит значительная часть денежных средств. При этом сами страховщики не занимаются контролем качества оказываемых медицинских услуг.

    Валентина Матвиенко: «Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто „прокладки“ по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения».

    По мнению спикера Совфеда, правильнее было бы перечислять деньги из федерального и региональных бюджетов напрямую на лечение пациентов. В таком слоучае, отметила Матвиенко, все было бы прозрачно и по-честному.

    Матвиенко предложила изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере и выбрать ту модель, которая будет экономить деньги, «а не содержать тучи чиновников» в регионах, передает ТАСС.





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