В Курске двое благотворителей изнасиловали волонтера из-за мертвого кота

В Курске возбудили уголовное дело против двух руководителей благотворительного фонда по обвинению в изнасиловании сотрудника.
По данным СУ СКР по региону, учредитель и председатель благотворительного фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин изнасиловали 18-летнего волонтера, после того как заподозрили его в причастности к смерти кота. Таким образом они хотели отомстить парню и проучить его.
СУ СКР по Курской области: «В начале сентября 2017 года подозреваемые находились в квартире по улице Клыкова Курска совместно с одним из своих волонтеров — 18-летним парнем. Предполагая, что парень причастен к смерти кота Гололобова, желая унизить его и отомстить подозреваемые, угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего».
Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Благотворителям грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, следователи заинтересовались и деятельностью фонда. По предварительной версии, волонтеры собирали с жителей города деньги на лечение больных детей, однако часть этих средств руководители присваивали себе.
СУ СКР по Курской области: «В начале сентября 2017 года подозреваемые находились в квартире по улице Клыкова Курска совместно с одним из своих волонтеров — 18-летним парнем. Предполагая, что парень причастен к смерти кота Гололобова, желая унизить его и отомстить подозреваемые, угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего».
Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Благотворителям грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, следователи заинтересовались и деятельностью фонда. По предварительной версии, волонтеры собирали с жителей города деньги на лечение больных детей, однако часть этих средств руководители присваивали себе.
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