В Петербурге начинают создавать советы по проблемам животных

Новая структура включит в себя представителей общественности, которые станут помогать властям в вопросах, касающихся домашних и безнадзорных животных.

В Петербурге начинают свою работу районные общественные советы, которые должны решать проблемы домашних животных. Безнадзорных в том числе. Появление таких структур предусмотрено новой концепцией, которую сейчас разрабатывают власти города во главе с вице-губернатором Анной Митяниной.



На встрече в Кировском районе вице-губернатор требовала от коллег реальных действий по привлечению к работе опытных общественников. Именно они, а также активисты, хорошо знающие ситуацию на подведомственной территории, должны стать основой совета. Пока же в его составе исключительно чиновники из администрации.



Опытные исполнители существующей концепции 2005 года кратко объяснили собравшимся: чтобы привить гуманное отношение к животным, нужно водить детей в приюты, бороться с контактными зоопарками, а проблемы с неблагополучными владельцами животных решать путем переговоров. И добавляли, что работа районных активистов и общественных организаций будет эффективнее бюрократического подхода.