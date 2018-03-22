В Ленобласти думают, где найти новый дом для музея «Невский пятачок»

Музей «Невский пятачок», расположенный на территории кровопролитных боев в Ленинградской области, может лишиться помещения. Эту информацию уже донесли до главы региона Александра Дрозденко. Губернатор распорядился выкупить здание, находящееся в частной собственности в поселке Невская Дубровка. Но оказалось, что это не гарантия спасения.

Сегодня должен был состояться этот юридически возможный, но кощунственный аукцион. В администрации Всеволожского района сообщили, что торги не состоялись. Желающих выкупить помещения не нашлось. Комнаты пытаются продать уже три года. Но почему-то только сейчас чиновники озаботились дальнейшей судьбой уникального музея.



Музею предлагают подписать срочный договор на шесть месяцев. А за это время проведут аукцион, в котором, как все надеются, примет участие и правительство Ленинградской области. Хотя у власти есть и другой вариант.



И все-таки областные чиновники планируют перевезти музей в отдельное помещение. Речь идет о доме культуры, который начнут строить в 2019 году, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.



Директор музея «Невский пятачок» говорит: им на протяжении нескольких лет ищут другие помещения. Но достойного варианта нет. Да и вообще у него в голове не укладывается: как можно перевезти экспозицию, которую столько лет собирали по крупицам.



Александр Осипов, директор музея «Невский пятачок»: «Здесь есть такие предметы, которые можно поднять только с помощью десяти человек. Думаю, вопрос решится положительно при участии музейного агентства и губернатора области. Иначе судьба и история нас не простят».