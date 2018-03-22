В Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида: видео

В Покрове (Владимирская область) выясняют обстоятельства избиения семиклассника.
Группа девятиклассников повалила школьника в снег, а потом принялась избивать его ногами. При этом юноша плакал и умолял подростков остановиться, однако избивающих это не остановило.
Все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.
Как рассказали пользователи соцсетей, сейчас пострадавший подросток, который является инвалидом, находится в больнице во Владимире. Юноша получил сотрясение мозга, у него сломаны нос и рука.
Управление МВД по Владимирской области начало проверку по факту случившегося. Сообщается, что все участники инцидента уже установлены.
Все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.
Как рассказали пользователи соцсетей, сейчас пострадавший подросток, который является инвалидом, находится в больнице во Владимире. Юноша получил сотрясение мозга, у него сломаны нос и рука.
Управление МВД по Владимирской области начало проверку по факту случившегося. Сообщается, что все участники инцидента уже установлены.
Комментарии