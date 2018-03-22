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    В Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида: видео. Владимирская область, дети и подростки, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида: видео

    В Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида: видео

    10 комментариев
    • Фото: vk.com
    В Покрове подростки жестоко избили <nobr>школьника-инвалида</nobr>: видео

    В Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида: видео

    В Покрове подростки жестоко избили <nobr>школьника-инвалида</nobr>: видео
    • Фото: vk.com

      • В Покрове (Владимирская область) выясняют обстоятельства избиения семиклассника.

      Группа девятиклассников повалила школьника в снег, а потом принялась избивать его ногами. При этом юноша плакал и умолял подростков остановиться, однако избивающих это не остановило.

      Все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.

      Как рассказали пользователи соцсетей, сейчас пострадавший подросток, который является инвалидом, находится в больнице во Владимире. Юноша получил сотрясение мозга, у него сломаны нос и рука.

      Управление МВД по Владимирской области начало проверку по факту случившегося. Сообщается, что все участники инцидента уже установлены.

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