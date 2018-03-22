В Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида: видео

В Покрове (Владимирская область) выясняют обстоятельства избиения семиклассника.

Группа девятиклассников повалила школьника в снег, а потом принялась избивать его ногами. При этом юноша плакал и умолял подростков остановиться, однако избивающих это не остановило.



Все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.



Как рассказали пользователи соцсетей, сейчас пострадавший подросток, который является инвалидом, находится в больнице во Владимире. Юноша получил сотрясение мозга, у него сломаны нос и рука.



Управление МВД по Владимирской области начало проверку по факту случившегося. Сообщается, что все участники инцидента уже установлены.