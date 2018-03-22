В Подмосковье сектанты издевались над алкоголиками и наркоманами

Силовикам пришлось штурмовать реабилитационный центр в Подмосковье. По некоторым данным, сотрудники силой удерживали пациентов, страдающих от алкогольной зависимости. Им обещали исцеление, но на деле методы «лечения» были, мягко, говоря сомнительными. В полицию поступило заявление о том, что постояльцев сажают на цепи.

Мужчин и женщин, страдающих зависимостью от наркотиков и алкоголя, сюда, как правило привозили родственники. Организаторы курсов обещали, что смогут полностью излечить зависимых. На деле оказывалось, что пациенты становились пленниками, вынужденными жить по строгому распорядку.



Силовики появились в центре как раз в разгар занятий. В доме в этот момент находились несколько десятков так называемых пациентов. Трое из них уже заявили, что в центре их удерживают против воли. Одна из женщин говорит, что смутно помнит, как ее доставили на лечение в сомнительную организацию. Единственное, что осталось в памяти — как ставили капельницу. Какой препарат находился в капельнице, женщине до сих пор не сообщили. Не объяснили и почему она не может вернуться домой и должна постоянно читать молитвы по карточкам.



Александр Невеев, сектовед: «В такого рода реабилитационных центрах живет и процветает лженаука в области психотерапии. Используется широко подходы, которые противоречат данным современной науке».



В итоге против владельцев центра завели административное производство. В полицейский участок доставлены организаторы занятий. Между тем стражи порядка выясняют имена владельцев центра, а также сколько человек уже успели побывать в этом загородном доме.



