Диктатура агрегаторов: таксопарки умирают из-за сетевых сервисов

Сегодня водители такси во всем мире отмечают свой профессиональный праздник. Однако на российском рынке пассажирских перевозок обычных таксопарков почти не осталось. Их вытеснили крупные сервисы-агрегаторы , которые диктуют водителям свои условия. Иногда от этого страдают и пассажиры.

Альтернативы у водителей такси практически не осталось. Таксомоторные парки, работающие со своими диспетчерами, не выдерживают конкуренции.



Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум-Такси»: «Таксопарки как таковые — умирают. Таксопарк несет массу расходов. По содержанию подвижного состава, аренде помещений, медики, механики. При этом цены на рынке диктуют агрегаторы».



Справедливости ради надо признать, с появлением агрегаторов жизнь простых пассажиров стала легче. Уже не надо стоять на обочине с протянутой рукой, ловя машину. Один клик в телефоне. Время ожидания сократилось до нескольких минут. Да и тарифы из-за высокой конкуренции снижаются. Вот только быстро и дешево — не всегда означает безопасно.



В погоне за прибылью агрегаторы не вникают, кто за рулем. Из-за этого в автомобильный поток хлынули низкоквалифицированные кадры из бывших союзных республик.



Евгений Грэк, член общественного движения «Стоп нелегал»: «Те бомбилы, которых мы с помощью сотрудников полиции выкорчевывали из разбитых шестерок, оказались за рулем арендных автомобилей, желтых, с разрешением. Все те же самые нелегалы».



Прямого общения с пострадавшими, недовольными водителями и журналистами представители фирм-агрегаторов избегают. Предпочитают отписки: мол, они не транспортные компании, а лишь посредники, предоставляющие информационные услуги. Для них 69-й Федеральный закон о такси не писан.



Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза: «Никто не знает, кто несет ответственность за качество и безопасность предоставляемой услуги. Кто виноват в ДТП, кто виноват, если машина вовремя не подана по адресу и ты вместе с семьей опоздал в аэропорт — эти вопросы сегодня не отрегулированы».



Отрегулировать деятельность информационных посредников, что называется ввести их в правовое поле, призван проект поправок в закон о такси, внесенных Минтрансом на рассмотрение правительства. Контроль ужесточат. Плюс к этому и активисты из числа водителей такси намерены создать комитет, наподобие профсоюза, способного отстаивать их права на законодательном уровне, передает корреспондент НТВ Евгений Голованов.