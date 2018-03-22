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    За Уралом заработал первый детский хоспис. дети и подростки, здоровье, здравоохранение, Омская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа Уралом заработал первый детский хоспис

    За Уралом заработал первый детский хоспис

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    За Уралом заработал первый детский хоспис

    За Уралом заработал первый детский хоспис

    За Уралом заработал первый детский хоспис

      В Омской области построили первый детский хоспис и назвали его «Домом радужного детства». Деньги на создание столь необходимого объекта собирали по всей стране и даже за ее пределами.

      Инициатором создания центра паллиативной помощи стал Валерий Евстигнеев. Он не любит слово «хоспис». Это сразу навевает мысли о смерти, а задача — продлевать детям жизнь и делать ее легче. Центр назвали «Домом радужного детства». На это здание в сосновом лесу, похожее на пряничный домик, собирали деньги жители со всей России. Помогали артисты, бизнесмены продавали стройматериалы в полцены. И зрители телеканала НТВ активно подключились к сбору, как только увидели в эфире истории омских детей.

      Теперь внутри есть все специально оборудовано для ребят и их родителей — игровые комнаты, водолечебница. Вся помощь будет бесплатной. Пока готова только первая очередь центра, зато самая важная — отделение реабилитации. Здесь будут оказывать помощь не только детям, но и их родителям, как разгружать психологически и обучать правильному уходу за безнадежно больными. Проблема в одном — не хватает специалистов.

      Как скоро в центре появятся первые пациенты, сейчас зависит от врачей и их желания работать здесь. В планах еще строительство жилого корпуса, где смогут жить мамы с детьми. На это еще нужно найти деньги. В год в «Доме радужного детства» смогут бывать до 200 семей. И желающих попасть сюда уже очередь.

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