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    В Москве задержана бывшая звезда Playboy

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    В Москве задержана бывшая звезда Playboy

    В Москве задержана бывшая звезда Playboy

    В Москве задержана бывшая звезда Playboy
  • Фото: Пресс-Хата / t.me

    • В Москве за незаконную торговлю драгоценностями задержана известная в прошлом российская певица, а ныне гражданка США Ольга Федотова (Моденкова).

    Ольга Федотова была задержана в компании граждан Израиля и Украины при попытке незаконно продать бриллиант массой 10,2 карата, сообщает Telegram-канал «Пресс-хата».

    Бриллиант был привезен из Африки (предположительно, Ганы или Либерии), где мошенники выменяли его на якобы лекарство от малярии. На самом же деле это была произведенная в России биодобавка (БАД) для профилактики простуды.

    Отметим, что Ольга Федотова — это известная в 90-х годах прошлого века певица, а также просто эффектная женщина. В 1998 году она снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Playboy. Позже она уехала в США.

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