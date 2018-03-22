«Василиск», «Сюрприз», «Аврора»: россияне выбирают названия для нового оружия

Сегодня станут известны названия нового передового российского вооружения, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.
В голосовании на сайте Минобороны приняли участие более 7,5 миллиона человек. Пока для каждого вида оружия выбрали по три названия-лидера.
В частности, боевому лазерному комплексу предложено присвоить название «Василиск», «Пересвет» или «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». А вот названием для беспилотного подводного аппарата станет «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».
Голосование закончится в 20:00 по московскому времени.
В частности, боевому лазерному комплексу предложено присвоить название «Василиск», «Пересвет» или «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». А вот названием для беспилотного подводного аппарата станет «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».
Голосование закончится в 20:00 по московскому времени.
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