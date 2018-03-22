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    «Василиск», «Сюрприз», «Аврора»: россияне выбирают названия для нового оружия. Минобороны РФ, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Василиск», «Сюрприз», «Аврора»: россияне выбирают названия для нового оружия

    «Василиск», «Сюрприз», «Аврора»: россияне выбирают названия для нового оружия

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    «Василиск», «Сюрприз», «Аврора»: россияне выбирают названия для нового оружия

    «Василиск», «Сюрприз», «Аврора»: россияне выбирают названия для нового оружия

      Сегодня станут известны названия нового передового российского вооружения, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.

      В голосовании на сайте Минобороны приняли участие более 7,5 миллиона человек. Пока для каждого вида оружия выбрали по три названия-лидера.

      В частности, боевому лазерному комплексу предложено присвоить название «Василиск», «Пересвет» или «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». А вот названием для беспилотного подводного аппарата станет «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

      Голосование закончится в 20:00 по московскому времени.

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