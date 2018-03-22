Госдума намерена выселить хостелы из жилых домов

В Госдуме снова решили запретить хостелы в жилых домах. Законопроект внесла группа депутатов от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Разработчики законопроекта обратили внимание, что в законе о туристской деятельности, который дума приняла два месяца назад, есть определение «средство размещения». И оно, по сути, не запрещает организовывать гостиницы и хостелы в жилых домах.
Новый законопроект, уверены депутаты, решит проблему «с многострадальными жителями многоквартирных домов».
Для Госдумы это не первая попытка выселить хостелы из жилых домов. В мае 2016 года законопроект об этом даже успели принять в первом чтении. Но после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, как писало РБК, депутаты вдруг передумали и больше к тому документы не возвращались.
Новый законопроект, уверены депутаты, решит проблему «с многострадальными жителями многоквартирных домов».
Для Госдумы это не первая попытка выселить хостелы из жилых домов. В мае 2016 года законопроект об этом даже успели принять в первом чтении. Но после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, как писало РБК, депутаты вдруг передумали и больше к тому документы не возвращались.
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