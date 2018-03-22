Савченко рассказала о встрече Тимошенко с главой ДНР

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко встречалась с главой ДНР Александром Захарченко.
В интервью каналу NewsOne Савченко сообщила, что узнала о встрече Тимошенко с главой ДНР во время переговоров об обмене пленными.
Надежда Савченко: «Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что, оказывается, с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной. Но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила».
Савченко уточнила, что таким образом Тимошенко хотела добиться поддержки на Донбассе. Однако ей это не удалось.
Надежда Савченко: «Тимошенко хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал. Ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку».
По мнению Савченко, это доказывает лицемерие украинских властей. Кроме того, она посетовала, что Тимошенко не не сделала ничего для ее возвращения на Украину после ареста в России.
Надежда Савченко: «Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что, оказывается, с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной. Но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила».
Савченко уточнила, что таким образом Тимошенко хотела добиться поддержки на Донбассе. Однако ей это не удалось.
Надежда Савченко: «Тимошенко хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал. Ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку».
По мнению Савченко, это доказывает лицемерие украинских властей. Кроме того, она посетовала, что Тимошенко не не сделала ничего для ее возвращения на Украину после ареста в России.
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