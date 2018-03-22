Воспитанникам «Сириуса» устроили спецпоказ фильма «Рубеж»

В сочинском парке науки и искусств «Сириус» состоялся спецпоказ фильма «Рубеж». Фантастическую военную драму, которая месяц назад вышла на большие экраны, посмотрели юные воспитанники образовательного центра.

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Сразу после сеанса воспитанники центра смогли пообщаться с исполнителем одной из главных ролей в фильме — Сергеем Чирковым. Актер рассказал о тонкостях съемочного процесса, главной идее драмы и своем отношении к картине.



Сергей Чирков, актер: «Самая главная идея — не забывать кто мы, откуда мы и почему мы. Это возможно только если ты помнишь свои корни: своих дедов, бабушек, матерей. Это главная идея. Это фильм, в первую очередь, о людях, а не о войне».



Лента «Рубеж» рассказывает об освобождении блокадного Ленинграда. Исполнитель главной роли — Павел Прилучный — играет циничного бизнесмена, у которого есть все, кроме любви. Он переносится в прошлое и оказывается в самой гуще военных событий. Телевизионная премьера ленты состоится на канале НТВ совсем скоро.