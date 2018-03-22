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    Пожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео. Ирландия, отели и гостиницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео

    Пожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео

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    • Фото: @DubFireBrigade /twitter.com
    Пожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео

    Пожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео

    Пожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео
    • Фото: @DubFireBrigade /twitter.com

      • Крупный пожар произошел в Metro Hotel в Дублине. Огонь охватил несколько верхних этажей здания.

      Отмечается, что несколько пожарных подразделений в данный момент пытаются потушить пламя, охватившее, по словам очевидцев, не менее пяти этажей Metro Hotel.

      Пока неизвестно, был ли кто-то внутри комнат, куда успел добраться огонь, передает RTE. По некоторым данным, в последние годы отель служил временным пристанищем для бездомных.

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