Пожар охватил несколько этажей отеля в Дублине: видео

Крупный пожар произошел в Metro Hotel в Дублине. Огонь охватил несколько верхних этажей здания.
Отмечается, что несколько пожарных подразделений в данный момент пытаются потушить пламя, охватившее, по словам очевидцев, не менее пяти этажей Metro Hotel.
Пока неизвестно, был ли кто-то внутри комнат, куда успел добраться огонь, передает RTE. По некоторым данным, в последние годы отель служил временным пристанищем для бездомных.
Пока неизвестно, был ли кто-то внутри комнат, куда успел добраться огонь, передает RTE. По некоторым данным, в последние годы отель служил временным пристанищем для бездомных.
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