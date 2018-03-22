Ядерный грипп: как спастись от вируса

Россию накрыла вторая волна заболеваемости гриппом. Один за другим российские города объявляют о досрочных школьных каникулах, карантинах, а то и вообще временно переводят учеников на дистанционное обучение. Медики называют ситуацию стабильной, но слова «грипп» и «эпидемия» положительных эмоций не вызывают. Так чего нам ждать и стоит ли бояться?

Специалисты в недоумении: вторая волна гриппа обычно имеет меньшие масштабы. А у нас что ни день, то еще один регион объявляет о превышении эпидпорога. Коварный вирус вот уже несколько месяцев не сдает позиции и в Европе. В Швейцарии говорят о самой массовой эпидемии за 10 лет. А в Германии за зиму от гриппа умерли больше 500 человек.



И это повод серьезно волноваться за судьбу всего человечества, уверен председатель Международного совета по глобальному здравоохранению, доктор медицинских наук Джонатан Квик. Мир в скором времени ждет пандемия гриппа, которая по своей смертоносности может превзойти «испанку», что в начале ХХ века унесла жизни от 20 до 50 миллионов человек.



В российском НИИ гриппа опасения американского коллеги разделяют, но просят не паниковать раньше времени: все-таки прогресс тоже не стоит на месте. А этот зимний сезон никаких сюрпризов не принес — по стране гуляют знакомые ранее вирусы. В Роспотребнадзоре добавляют: в России в этом году смертность от гриппа сократилась в разы. Как это ни парадоксально — благодаря страшным эпидемиям прошлых лет. Люди стали благоразумнее — осенью прививку сделал каждый второй.



Каждый год в ВОЗ пытаются предугадать, какой штамм гриппа будет преобладать. И выпускают соответствующую вакцину. Панацеи от всех штаммов пока не существует, хотя работа идет в десятках лабораторий по всему миру. В иркутской лаборатории уже начали тестировать препарат, благодаря котором россияне смогут забыть об уколах — его можно просто закапать в нос. Испытания на мышах проходит успешно: получившие препарат животные вирусом не заразились.



Впрочем, это не отменяет базовых правил профилактики во время эпидемий: привычки мыть руки и сидеть дома, если все-таки заболел.