Последний свидетель: какую тайну унес с собой украинский летчик Волошин

Самоубийство летчика Владислава Волошина, имя которого упоминалось в связи с крушением малайзийского «Боинга» под Донецком, вызвало огромный резонанс в мире. Тем более, что тайна рейса MH-17 не раскрыта до сих пор. И это история, когда возникает устойчивое ощущение: кому-то очень не хочется, чтобы стала известна правда. Какие факты сейчас есть в распоряжении следствия, и что мог знать покончивший с собой пилот? И правда ли, что в истории авиакатастроф есть немало случаев, когда очевидцы погибали или исчезали? Разбирался репортер НТВ Алексей Петрушко.

33 боевых вылета в Донбассе, звание народного героя. Медаль за отвагу майору Волошину вручили буквально через два дня после гибели малайзийского «Боинга». Портрет «грача» — такой позывной был у Волошина — еще недавно висел в администрации Порошенко. А теперь его фото в траурной рамке и красных гвоздиках. И, возможно, тайну крушения Boeing 777 он унес с собой.



Памятник жертвам рейса МН-17 находится недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Схипхол, откуда Boeing 777 взял курс на Малайзию. Через 2 часа 47 минут он был сбит в небе над Украиной. Почему самолет отклонился от курса, как он попал в зону боевых действий, куда, наконец, делась диспетчер с днепропетровской вышки Алена Петренко: ответы на эти вопросы до сих пор не найдены.



И вот загадочное стечение обстоятельств: сначала в Голландии заявляют, что не могут расшифровать данные с российских радаров и якобы поэтому затягивают расследование. А потом на Украине летчик Волошин стреляет себе в грудь. А ведь именно еего штурмовик 17 июля 2014 года зафиксировали те самые нечитаемые приборы: Су-25 барражировал в месте разрушения Boeing 777 в течение четырех минут.



Главное в любом расследовании — доказательства. Имя Волошина есть в показаниях украинского механика, который проходит в России свидетелем по делу МН-17. Летчик, по его словам, вернулся на базу уже без ракет на пилонах и произнес — «самолет не тот». Но проведенный эксперимент показывает, что Boeing, скорее всего, сбили с земли. Старым советским «Буком», который, в отличии от России, до сих пор стоит на вооружении Украины.



Если лайнер сбила украинская ракета, то о ней не мог не знать Волошин, находясь на одном эшелоне с атакованным Boeing 777. Год назад молодой офицер в открытом письме пожаловался на постоянную муштру и маленькое жалование героя. И, сняв погоны, приземлился в кресле директора николаевского аэропорта. Эксперты полагают, что после спичей о беспределе в армии, он мог перейти к своему главному разоблачению. А это уже реальная угроза для киевской власти.



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