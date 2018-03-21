Мобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео

В китайской провинции Ганьсу мобильный телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица мужчины, когда он попытался заменить батарею своего устройства. Инцидент попал на видео.
По словам владельца магазина электронной техники, где произошло ЧП, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон. На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить аккумулятор на дешевую батарею, которую он до этого купил в Интернете. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители выбежали из помещения.
Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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