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    Мобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео. взрывы, гаджеты, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео

    Мобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео

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    • Фото: youtube.com
    Мобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео

    Мобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео

    Мобильник взорвался в руках у владельца в Китае: видео
    • Фото: youtube.com

      • В китайской провинции Ганьсу мобильный телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица мужчины, когда он попытался заменить батарею своего устройства. Инцидент попал на видео.

      По словам владельца магазина электронной техники, где произошло ЧП, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон. На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить аккумулятор на дешевую батарею, которую он до этого купил в Интернете. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители выбежали из помещения.

      Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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