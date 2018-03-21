Избитый в центре Петербурга рассказал о безразличии следователей к его делу

По словам Дениса Шелега, расследование длится уже несколько месяцев, но отношение к нему у следователя крайне формальное.

Избитый в центре города петербуржец не доволен нерасторопностью следователей. В ноябре минувшего года 29-летний Денис Шелег получил серьезные травмы головы, вынужденно выясняя отношения с компанией прохожих на Думской улице.



Как утверждает пострадавший, среди участников потасовки был и достаточно известный в Петербурге борец джиу-джицу. Пережив несколько операций, избитый с трудом вернулся к работе звукорежиссером, но сомневается в компетенции рассматривающих инцидент следователей.



По словам Дениса, правоохранительные органы проявили вопиющее безразличие к случившемуся. Дело о побоях не хотели заводить на всех участников драки.



Инцидент на Думской улице зафиксировала камера наблюдения. Сейчас с ним уже познакомился следователь. Спустя четыре месяца после драки он всё же продвинулся в поисках виновного. Теперь дело переквалифицировали на часть 2-ю статьи 112 Уголовного кодекса.



Согласно данной статье за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, виновных может ожидать лишение свободы сроком до пяти лет. Впрочем, сейчас под подпиской о невыезде находится лишь один подозреваемый. Личность второго еще устанавливают.



Не исключено, что такая неспешность не удовлетворит пострадавшего, который утверждает, что давно установил личности обидчиков самостоятельно с помощью соцсетей. Возможно, в этом случае Денису Шелегу стоит обратиться с жалобой на работу следователей в прокуратуру.