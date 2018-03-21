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    В Канаде расследуют инцидент с задымлением в салоне самолета при посадке в аэропорту

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    • Фото: @calgarydonkey /twitter.com
    В Канаде расследуют инцидент с задымлением в салоне самолета при посадке в аэропорту

    В Канаде расследуют инцидент с задымлением в салоне самолета при посадке в аэропорту

    В Канаде расследуют инцидент с задымлением в салоне самолета при посадке в аэропорту
  • Фото: @calgarydonkey /twitter.com

    • Задымление в салоне пассажирского самолета канадской компании WestJet произошло во время посадки в аэропорту канадского города Нанаймо (провинция Британская Колумбия).

    Как передает ТАСС, инцидент произошел во вторник вечером, но известно о нем стало только сейчас. Борт следовал из Ванкувера, при заходе на посадку в салоне появился дым. После этого в салоне не были аварийно выброшены кислородные маски, стюардессы просили пассажиров «дышать через одежду».

    После приземления все находившиеся в самолете были экстренно эвакуированы прямо на взлетно-посадочную полосу.

    На борту находились 56 пассажиров и 4 члена экипажа. Они не пострадали. По факту случившегося Совет по безопасности на транспорте Канады ведет расследование.

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