Греф доложил Путину о росте прибыли и снижении расходов «Сбербанка»

Глава «Сбербанка» Герман Греф информировал Владимира Путина об итогах работы банка за 2017 год. Встреча прошла в Кремле.
По словам Грефа, расходы «Сбербанка» значительно сократились, а прибыль, наоборот, увеличилась.
Герман Греф, председатель правления «Сбербанка России»: «Наша чистая прибыль за прошлый год больше чем на треть превышает результат прошлого года. И все показатели, финансовые показатели, у нас в порядке. Мы очень хорошо поработали в прошлом году с нашими расходами».
Затронули на встрече также тему ипотеки, потребительского кредитования и помощи малому и среднему бизнесу.
Герман Греф: «В прошлом году мы увеличили в два раза темп выдачи ипотеки по сравнению с 2016 годом. И в прошлом году в третьем квартале произошло резкое падение ставок, что увеличило, конечно, очень сильно спрос на ипотеку. Мы сегодня уже выдаем кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и надеюсь, что в этом году мы более 200 миллиардов выдадим по этой программе».
Греф также рассказал, что в прошлом году «Сбербанк» решил сделать бесплатными для предпринимателей любые операции в течение первого года.
Герман Греф, председатель правления «Сбербанка России»: «Наша чистая прибыль за прошлый год больше чем на треть превышает результат прошлого года. И все показатели, финансовые показатели, у нас в порядке. Мы очень хорошо поработали в прошлом году с нашими расходами».
Затронули на встрече также тему ипотеки, потребительского кредитования и помощи малому и среднему бизнесу.
Герман Греф: «В прошлом году мы увеличили в два раза темп выдачи ипотеки по сравнению с 2016 годом. И в прошлом году в третьем квартале произошло резкое падение ставок, что увеличило, конечно, очень сильно спрос на ипотеку. Мы сегодня уже выдаем кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и надеюсь, что в этом году мы более 200 миллиардов выдадим по этой программе».
Греф также рассказал, что в прошлом году «Сбербанк» решил сделать бесплатными для предпринимателей любые операции в течение первого года.
Комментарии