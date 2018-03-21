Пятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана

Пятигорские полицейские проверят сделку купли-продажи , в которой участвовал 92-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он заявил, что их с супругой обманули: пенсионеры хотели обменять квартиру — продали свою, но взамен получили лишь долю чужой жилплощади.

325 ветераны

жилье

мошенничество

Пятигорск

Ираклий Ратишвили с супругой сейчас живет в арендованном жилье. Военный летчик после Великой Отечественной войны работал прокурором, а когда вышел на заслуженный отдых, получил жилье на четвертом этаже. Ветеран уже тогда с трудом передвигался самостоятельно — давало о себе знать боевое ранение. Супруга рассудила: надо найти такую же квартиру, но на первом, чтобы муж хоть иногда мог выходить на улицу.



Познакомились с женщиной, которая сделала заманчивое предложение. А том, что произошло дальше, супруги до сих пор не могут разобраться. Вместо просторной квартиры они получили лишь 9 квадратных метров. Остальная часть им не принадлежит. Получилось, утверждает супруга ветерана, что они подписали два договора: в одном шла речь о покупке этой квартиры, в другом — о продаже доли в ней.



Теперь супруга ветерана намерена добиваться признания сделки недействительной: сейчас она готовит документы во все возможные инстанции, в том числе Следственный комитет и Генпрокуратуру, и надеется, что найдутся юристы, которые захотят помочь ветерану вернуть себе право на достойную старость.