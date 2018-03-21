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    Пятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана. ветераны, жилье, мошенничество, Пятигорск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана

    Пятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана

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    Пятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана

    Пятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана

    Пятигорская полиция заинтересовалась историей обманутого с жильем ветерана

      Пятигорские полицейские проверят сделку купли-продажи, в которой участвовал 92-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он заявил, что их с супругой обманули: пенсионеры хотели обменять квартиру — продали свою, но взамен получили лишь долю чужой жилплощади.

      Ираклий Ратишвили с супругой сейчас живет в арендованном жилье. Военный летчик после Великой Отечественной войны работал прокурором, а когда вышел на заслуженный отдых, получил жилье на четвертом этаже. Ветеран уже тогда с трудом передвигался самостоятельно — давало о себе знать боевое ранение. Супруга рассудила: надо найти такую же квартиру, но на первом, чтобы муж хоть иногда мог выходить на улицу.

      Познакомились с женщиной, которая сделала заманчивое предложение. А том, что произошло дальше, супруги до сих пор не могут разобраться. Вместо просторной квартиры они получили лишь 9 квадратных метров. Остальная часть им не принадлежит. Получилось, утверждает супруга ветерана, что они подписали два договора: в одном шла речь о покупке этой квартиры, в другом — о продаже доли в ней.

      Теперь супруга ветерана намерена добиваться признания сделки недействительной: сейчас она готовит документы во все возможные инстанции, в том числе Следственный комитет и Генпрокуратуру, и надеется, что найдутся юристы, которые захотят помочь ветерану вернуть себе право на достойную старость.

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