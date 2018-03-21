Законопроект о наказании за торговлю редкими видами животных в Интернете прошел I чтение

Государственная дума планирует ввести уголовную ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных животных. Сегодня этот законопроект парламент принял в первом чтении. Кроме того, депутаты хотят ужесточить наказание за браконьерство.

Как отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова, браконьерство и торговля редкими видами животных — это огромный криминальный рынок, обороты которого исчисляются миллиардами долларов. И только ужесточение наказание в этой сфере может как-то изменить ситуацию к лучшему, уверены депутаты.



Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии: «В год в Интернете публикуется около 30 тысяч таких объявлений, и общий объем рынка торговли краснокнижными животными и их частями сегодня оценивается экспертами в 19 миллиардов долларов. Это огромная сумма с учетом того, что Россия сегодня является страной-экспортером краснокнижных животных, их частей. Продажа осуществляется в Корею, Китай, ряд других стран».



Законопроектом предлагается изложить в новой редакции следующие статьи Уголовного кодекса РФ: 253-ю «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и 258-ю «Незаконная охота». В статьях уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливаются их санкций.



В частности, по статье 253 УК РФ предлагается ввести лишение свободы на срок до пяти лет. По статье 258 максимальный срок заключения, согласно тексту проекта, увеличивается с двух до пяти лет. При этом осужденные за онлайн-торговлю особо ценными дикими животными могут быть наказаны лишением свободы до четырех лет. Торговля редкими животными в Сети, совершённая группой лиц, будет наказываться лишением свободы на срок от шести до девяти лет.