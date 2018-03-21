Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Томской области. Жертвами аварии стали два человека, более 10 пострадали.
По данным источника ТАСС, ДТП с автобусом и грузовиком произошло на встречной полосе. В аварии погибли два человека, более 10 пострадали.
В полиции подтвердили факт ДТП и гибель людей. В правоохранительных органах уточнили, что авария произошла около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве) на 157-м километре дороги Томск — Колпашево. При столкновении погибли водители.
Пресс-служба МВД по Томской области: «По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус, следовавший из города Колпашево в областной центр, и грузовой автомобиль. В результате происшествия погибли два человека — водители транспортных средств, количество других, возможно, пострадавших, устанавливается».
Пассажиров автобуса доставили в больницу на осмотр. Полиция проводит проверку после аварии.
В полиции подтвердили факт ДТП и гибель людей. В правоохранительных органах уточнили, что авария произошла около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве) на 157-м километре дороги Томск — Колпашево. При столкновении погибли водители.
Пресс-служба МВД по Томской области: «По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус, следовавший из города Колпашево в областной центр, и грузовой автомобиль. В результате происшествия погибли два человека — водители транспортных средств, количество других, возможно, пострадавших, устанавливается».
Пассажиров автобуса доставили в больницу на осмотр. Полиция проводит проверку после аварии.
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