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    Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли

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    • Фото: 70.мвд.рф
    Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли

    Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли

    Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли
  • Фото: 70.мвд.рф

    • Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Томской области. Жертвами аварии стали два человека, более 10 пострадали.

    По данным источника ТАСС, ДТП с автобусом и грузовиком произошло на встречной полосе. В аварии погибли два человека, более 10 пострадали.

    В полиции подтвердили факт ДТП и гибель людей. В правоохранительных органах уточнили, что авария произошла около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве) на 157-м километре дороги Томск — Колпашево. При столкновении погибли водители.

    Пресс-служба МВД по Томской области: «По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус, следовавший из города Колпашево в областной центр, и грузовой автомобиль. В результате происшествия погибли два человека — водители транспортных средств, количество других, возможно, пострадавших, устанавливается».

    Пассажиров автобуса доставили в больницу на осмотр. Полиция проводит проверку после аварии.

    Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли. автобусы, ДТП, Томская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Грузовик и автобус столкнулись в Томской области: два человека погибли. автобусы, ДТП, Томская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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