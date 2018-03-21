У супругов из Москвы отобрали приемную дочь из-за нежелания удочерять ее сестру

Супруги из Москвы планировали удочерить одного ребенка, а в итоге вынуждены были забрать в семью двух малышек. Однако вскоре супружеская пара лишилась двоих детей.

Девочки — сестры, и органы опеки попросили не разлучать их. Вот только о диагнозе второго ребенка умолчали, а это психическое расстройство. Супруги попытались вернуть девочку и добиться ее госпитализации. Но в итоге у них изъяли обеих дочерей.



Кажется, только вчера они радовались, что стали родителями сразу для двух малышек из смоленского приюта, а сейчас снова остались одни в пустой квартире. Татьяна Полуян не скрывает, что от одной из сестер отказались сами: у девочки были якобы серьезные психические расстройства. А вот вторую — с диагнозом ДЦП — сотрудники органов опеки забрали прямо из детского сада, лишив семью статуса опекунов. И теперь права на воспитание ребенка им приходится добиваться через суд.



Татьяна Полуян: «Просила, чтобы мне разрешили быть волонтером, чтобы я могла хоть каждый день приезжать. Но нам не разрешили, сказали, что в интересах ребенка видеться со мной нельзя».



Она долго пыталась разобраться, что же заставило чиновников принять такое решение. Но ей объяснили, что в интересах детей разлучать родных сестер не положено. Отказались от одной — придется расстаться с обеими. Все это, быть может, и правильно, говорит Татьяна, если бы не одно обстоятельство. Оно в итоге и сделало их совместную жизнь с девочкой в прямом смысле невыносимой.



Татьяна Полуян: «Психозы каждодневные, она дралась, нападала. Когда зубки стали выпадать передние, кусаться. Было больно, она начала щипаться, у меня руки в этих местах все были черного цвета».



Кто-то, быть может, ее осудит, признаётся Татьяна. Но женщина уверяет: о душевном расстройстве девочки она ничего не знала. Якобы сотрудники интерната заверили: у малышки проблем со здоровьем нет. Лишь вернувшись в Москву, опекуны обратили внимание на странное поведение ребенка. Пришлось даже обратиться за помощью к психиатру. Решение отказаться от девочки, говорят Полуяны, было мучительно сложным. Но они сделали это, как говорят, ради ее сестры.



По словам адвокатов, у пары есть шанс вернуть в семью 8-летнюю девочку. Ведь в этом конкретном случае получается, что совместное проживание с младшей сестрой не идет на пользу малышке, больной ДЦП. И даже наоборот, мешает ее развитию.



Между тем сотрудники органов опеки общаться на эту тему наотрез отказываются. Впрочем, опускать руки супруги не собираются. По их словам, они выяснили еще один немаловажный факт, о котором работники приюта умолчали. В семье, где родились сестры, на самом деле было 8 детей. Почему же тогда их смогли разлучить с другими братьями и сестрами? Получить ответ на этот вопрос семья намерена уже на следующем заседании, в котором примут участие сотрудники того самого интерната.