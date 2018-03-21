В Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч

В Ноябрьске чествуют юного героя, который прославился, сделав всего пару селфи. Неисправный банкомат по ошибке выдал ему 300 тысяч рублей, и школьник продемонстрировал предельную честность.

Мальчик сфотографировался с веером купюр, а затем позвонил в полицию. Выяснилось, что терминал выдал ему деньги, которые внес предыдущий пользователь. Из-за сбоя в программе средства не были зачислены на счет, а остались в купюроприемнике.



Селфи с веером пятитысячных купюр — это все, что останется у Глеба Касьяненко на память. В свои 15 он мог ни в чем себе не отказывать и купить все, что только пожелает душа подростка. Но 300 тысяч рублей, которые школьнику выдал неисправный банкомат, он даже не думал оставлять себе и сообщил об ошибке в полицию.



По словам стражей порядка, подросток получил деньги предыдущего клиента, у которого купюры аппарат «зажевал». Вместе с Глебом в тот день были и два лучших друга. Единогласно они решили: действовать будут, может, и не современно, зато по совести. Вскоре на пороге гимназии появились стражи порядка, чтобы вручить благодарственное письмо.



Валентина Касьяненко, мать мальчика: «Мы так его воспитываем и старшую дочь. Это нормальный поступок. Удивлена, что столько внимания. Он с друзьями был, значит, у него хорошие друзья. Никто не придумал каких-то глупостей. Все совершенно естественно».



Такую внушительную пачку купюр, признался школьник, он держал в руках впервые в жизни. Стражи порядка, которые уже разыскали настоящего владельца денег, говорят: Глеб поступил как законопослушный гражданин.