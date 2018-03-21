Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
21 марта, 20:44
Запуск «Союза» к МКС
    •  
    В Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч. дети и подростки, награды и премии, Ямало-Ненецкий АО. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч

    В Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч

    1 комментарий
    В Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч

    В Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч

    В Ноябрьске наградили школьника, вернувшего ошибочно выданные банкоматом 300 тысяч

      В Ноябрьске чествуют юного героя, который прославился, сделав всего пару селфи. Неисправный банкомат по ошибке выдал ему 300 тысяч рублей, и школьник продемонстрировал предельную честность.

      Мальчик сфотографировался с веером купюр, а затем позвонил в полицию. Выяснилось, что терминал выдал ему деньги, которые внес предыдущий пользователь. Из-за сбоя в программе средства не были зачислены на счет, а остались в купюроприемнике.

      Селфи с веером пятитысячных купюр — это все, что останется у Глеба Касьяненко на память. В свои 15 он мог ни в чем себе не отказывать и купить все, что только пожелает душа подростка. Но 300 тысяч рублей, которые школьнику выдал неисправный банкомат, он даже не думал оставлять себе и сообщил об ошибке в полицию.

      По словам стражей порядка, подросток получил деньги предыдущего клиента, у которого купюры аппарат «зажевал». Вместе с Глебом в тот день были и два лучших друга. Единогласно они решили: действовать будут, может, и не современно, зато по совести. Вскоре на пороге гимназии появились стражи порядка, чтобы вручить благодарственное письмо.

      Валентина Касьяненко, мать мальчика: «Мы так его воспитываем и старшую дочь. Это нормальный поступок. Удивлена, что столько внимания. Он с друзьями был, значит, у него хорошие друзья. Никто не придумал каких-то глупостей. Все совершенно естественно».

      Такую внушительную пачку купюр, признался школьник, он держал в руках впервые в жизни. Стражи порядка, которые уже разыскали настоящего владельца денег, говорят: Глеб поступил как законопослушный гражданин.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru