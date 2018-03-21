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    Лавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии

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    • Фото: Мария Захарова / facebook.com
    Лавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии

    Лавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии

    Лавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии
  • Фото: Мария Захарова / facebook.com

    • Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно пошутил о вмешательстве РФ в погоду в Японии.

    Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в среду в японской столице выпал снег.

    На своей странице в Facebook Захарова написала, что в начале рабочего ланча японский министр отметил, что российская делегация «привезла» в Японию снег. «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — пошутил в ответ Лавров и сфотографировал снегопад.

    Рабочий ланч с главой МИД Японии начался по-лавровски:

    Коно: Господин Лавров, Вы привезли в Токио снег.

    Лавров: Раз…

    Posted by Мария Захарова on Tuesday, March 20, 2018


    Ланч закончился поздравлением в адрес Лаврова — сегодня российскому министру исполнилось 68 лет. Японцы преподнесли праздничный торт в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч чемпионата мира, который пройдет в этом году в РФ.

    Визит в Токио проходит в День рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив…

    Posted by Мария Захарова on Tuesday, March 20, 2018


    Как известно, Сергей Лавров болеет за московский клуб «Спартак» и, по его собственным словам, старается хотя бы раз в неделю играть в футбол.

    С днем рождения, Сергей Викторович! #мытаквидим

    Опубликовано НТВ 21 марта 2018 г.


    Лучший дипломат: Сергею Лаврову — 68!

    Опубликовано НТВ 21 марта 2018 г.

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