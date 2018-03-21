Два десятка человек отравились газом в тамбовском поселке

В Тамбовском поселке выясняют обстоятельства массового отравления газом.
Инцидент произошел в поселке Калиничи. После вскрытия баллонов с газом недомогание почувствовали десятки человек. Согласно данным МЧС, были госпитализированы 13 взрослых и 9 детей.
Светлана Погориловская, представитель пресс-службы регионального МЧС: «Пострадавшие 13 взрослых в состоянии средней и легкой степени тяжести находятся в Тамбовской областной больнице, 9 детей в такой же степени тяжести — в детской областной больнице».
Поселок Калиничи является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, люди привезли в поселок газовые баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентели, после чего проживающие в поселке люди почувствовали себя плохо. Сотрудники МЧС приняли меры для того, чтобы остановить распространение газа, передает ТАСС.
Светлана Погориловская: «Два пожарных расчета создавали водяную завесу, чтобы не распространялся газ».
Светлана Погориловская, представитель пресс-службы регионального МЧС: «Пострадавшие 13 взрослых в состоянии средней и легкой степени тяжести находятся в Тамбовской областной больнице, 9 детей в такой же степени тяжести — в детской областной больнице».
Поселок Калиничи является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, люди привезли в поселок газовые баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентели, после чего проживающие в поселке люди почувствовали себя плохо. Сотрудники МЧС приняли меры для того, чтобы остановить распространение газа, передает ТАСС.
Светлана Погориловская: «Два пожарных расчета создавали водяную завесу, чтобы не распространялся газ».
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