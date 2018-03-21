ЦБ отобрал лицензию у «Телекоммерц банка»

Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц банка». Организация занимала 416-е место в банковской системе РФ и не страховала вклады клиентов.

Решение о выводе АО «Телекоммерц банк» с рынка банковских услуг регулятор объясняет тем, что организация регулярно нарушала требования законодательства, а с конца 2017 года в банке резко вырос объем сомнительных транзитных и валютных операций.



Банк России: «В конце февраля текущего года АО „Телекоммерц банк“ были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов».