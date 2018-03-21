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    Израиль заявил, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

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    Израиль заявил, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

    Израиль заявил, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

    Израиль заявил, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году
  • Фото: Reuters © 2018

    • Израиль рассекретил данные о том, что его авиация разбомбила якобы находившийся на завершающих стадиях строительства ядерный реактор в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    Согласно обнародованным материалам, операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, передает РИА Новости.

    Пресс-служба армии: «В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону».

    В подтверждение этой информации Израиль опубликовал видеозапись, сделанную в момент поражения цели, а также фотографии, на которых запечатлены руины постройки.

    Пресс-служба армии: «Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев, — ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке».

    Ранее информация о действиях израильской авиации неоднократно появлялась в СМИ, но израильтяне никак ее не комментировали.

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