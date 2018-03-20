Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  
    В Петербурге с юбилеем поздравляют оркестр русских народных инструментов. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге с юбилеем поздравляют оркестр русских народных инструментов

    В Петербурге с юбилеем поздравляют оркестр русских народных инструментов

    комментировать

    В Петербурге с юбилеем поздравляют оркестр русских народных инструментов

    В Петербурге с юбилеем поздравляют оркестр русских народных инструментов

      Государственный академический оркестр имени Андреева отмечает юбилей. Коллективу с мировым именем сегодня исполняется ровно 130 лет.

      В Петербурге по случаю памятной даты музыканты, выступающие на лучших концертных площадках мира — от Канады до Японии, организуют сразу серию выступлений.

      Богатый репертуар из десятков произведений разных жанров и стилей (от обработок русских народных песен до симфоний) можно будет услышать уже послезавтра — на гала-концерте в Академической капелле.

      Сегодня в честь юбилея прозвучал и пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также на сегодня запланирована памятная церемония и торжественное возложение цветов к могиле Василия Андреева — основателя первого в истории оркестра русских народных инструментов в Александро-Невской лавре.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru