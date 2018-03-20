В Петербурге с юбилеем поздравляют оркестр русских народных инструментов

Государственный академический оркестр имени Андреева отмечает юбилей. Коллективу с мировым именем сегодня исполняется ровно 130 лет.

В Петербурге по случаю памятной даты музыканты, выступающие на лучших концертных площадках мира — от Канады до Японии, организуют сразу серию выступлений.



Богатый репертуар из десятков произведений разных жанров и стилей (от обработок русских народных песен до симфоний) можно будет услышать уже послезавтра — на гала-концерте в Академической капелле.



Сегодня в честь юбилея прозвучал и пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также на сегодня запланирована памятная церемония и торжественное возложение цветов к могиле Василия Андреева — основателя первого в истории оркестра русских народных инструментов в Александро-Невской лавре.