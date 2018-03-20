Петербуржцы с восторгом приняли премьеру «Калины красной» с Марией Шукшиной

Петербургская премьера спектакля «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина собрала аншлаг.

Идея рассказать историю любви заочницы Любы Байкаловой и бывшего зэка Егора Прокудина в жанре музыкального театра принадлежит Надежде Бабкиной.



Особый зрительский интерес, конечно, вызывает исполнительница главной женской роли — Мария Шукшина. Для дочери известного писателя выходить на сцену в образе, любимом миллионами кинозрителей, конечно непросто. Тем более что первой Любу Байкалову сыграла ее мать — Лидия Федосеева-Шукшина.



Но театральный дебют Марии критики и публика уже назвали оглушительным. Возможно, дело не только в наследственном таланте и генах, но и в предельной искренности истории, которая и в XXI веке остается одной из самых человечных. Отметим, что роль Егора играет Андрей Мерзликин.



В Петербурге «Калину красную» показали почти день в день с кинопремьерой 1974 года. На экраны страны последняя режиссерская работа Василия Шукшина вышла 25 марта.