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    Петербуржцы с восторгом приняли премьеру «Калины красной» с Марией Шукшиной. Санкт-Петербург, кино, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы с восторгом приняли премьеру «Калины красной» с Марией Шукшиной

    Петербуржцы с восторгом приняли премьеру «Калины красной» с Марией Шукшиной

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    Петербуржцы с восторгом приняли премьеру «Калины красной» с Марией Шукшиной

    Петербуржцы с восторгом приняли премьеру «Калины красной» с Марией Шукшиной

      Петербургская премьера спектакля «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина собрала аншлаг.

      Идея рассказать историю любви заочницы Любы Байкаловой и бывшего зэка Егора Прокудина в жанре музыкального театра принадлежит Надежде Бабкиной.

      Особый зрительский интерес, конечно, вызывает исполнительница главной женской роли — Мария Шукшина. Для дочери известного писателя выходить на сцену в образе, любимом миллионами кинозрителей, конечно непросто. Тем более что первой Любу Байкалову сыграла ее мать — Лидия Федосеева-Шукшина.

      Но театральный дебют Марии критики и публика уже назвали оглушительным. Возможно, дело не только в наследственном таланте и генах, но и в предельной искренности истории, которая и в XXI веке остается одной из самых человечных. Отметим, что роль Егора играет Андрей Мерзликин.

      В Петербурге «Калину красную» показали почти день в день с кинопремьерой 1974 года. На экраны страны последняя режиссерская работа Василия Шукшина вышла 25 марта.

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