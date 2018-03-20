Зима вернулась в Петербург до конца марта

Синоптики не видят в мартовском снегопаде никаких аномалий и советуют горожанам не убирать пуховики и набраться терпения.

Весеннее равноденствие не приговор зиме. По крайней мере, в этом сегодня смогли убедиться петербуржцы. Снегопад, начавшийся поздно вечером накануне, оставил на улицах города 11-сантиметровые сугробы. С утра они начали таять, когда температура стала балансировать на нулевой отметке.



В петербургском Гидрометцентре в отличие от горожан подзабывших мартовские обстоятельства даже не столь далеких лет ничего необычного в этом не видят. По словам синоптиков, зимняя стилистика в пейзаже будет преобладать как минимум до конца месяца. Ночью температура будет стремиться к минусу, а днем, наоборот, к плюсу.



В комитете по благоустройству к прошедшему снегопаду отнеслись спокойно. Проезжие части убирали в штатном режиме: были задействованы 700 единиц техники. А вот специалистам ручной уборки потребовалось подкрепление.



Впрочем, в утренний час пик петербургские водители, видимо, еще не успели адаптироваться к зимнему ренессансу. Так, в северной части кольцевой пробка сковала почти семикилометровый участок: от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. В целом, дорожная обстановка оценивалась в довольно высокие 7 баллов.