Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  
    Зима вернулась в Петербург до конца марта. Санкт-Петербург, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗима вернулась в Петербург до конца марта

    Зима вернулась в Петербург до конца марта

    комментировать

    Зима вернулась в Петербург до конца марта

    Зима вернулась в Петербург до конца марта

      Синоптики не видят в мартовском снегопаде никаких аномалий и советуют горожанам не убирать пуховики и набраться терпения.

      Весеннее равноденствие не приговор зиме. По крайней мере, в этом сегодня смогли убедиться петербуржцы. Снегопад, начавшийся поздно вечером накануне, оставил на улицах города 11-сантиметровые сугробы. С утра они начали таять, когда температура стала балансировать на нулевой отметке.

      В петербургском Гидрометцентре в отличие от горожан подзабывших мартовские обстоятельства даже не столь далеких лет ничего необычного в этом не видят. По словам синоптиков, зимняя стилистика в пейзаже будет преобладать как минимум до конца месяца. Ночью температура будет стремиться к минусу, а днем, наоборот, к плюсу.

      В комитете по благоустройству к прошедшему снегопаду отнеслись спокойно. Проезжие части убирали в штатном режиме: были задействованы 700 единиц техники. А вот специалистам ручной уборки потребовалось подкрепление.

      Впрочем, в утренний час пик петербургские водители, видимо, еще не успели адаптироваться к зимнему ренессансу. Так, в северной части кольцевой пробка сковала почти семикилометровый участок: от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. В целом, дорожная обстановка оценивалась в довольно высокие 7 баллов.

      Новости по теме

      Весна-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru