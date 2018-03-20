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    Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

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    Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

    Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

    Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари
  • Фото: Associated Press © 2018, John Stillwell

    • Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари Британской империи. Церемония чествования 77-летнего музыканта и других выдающихся британцев прошла в Букингемском дворце 20 марта, а провел ее наследник британского престола принц Уильям.

    После церемонии Ринго Старр заявил BBC, что посвящение в рыцари для него означает признание заслуг всей группы.

    Ринго Старр: «Для меня это на самом деле много значит. Это означает признание того, что мы делали. Я действительно был рад принять это звание».

    При этом музыкант отметил, что еще не решил, хочет ли он, что бы по отношению к нему использовали обращение «сэр»: «Я пока не знаю. Для меня это все в новинку, я не знаю, как это принято».


    Решение о присвоении рыцарского звания Старру приняла в конце декабря 2017 года королева Великобритании Елизавета II.

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