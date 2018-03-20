Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»

В ремонтной части Западного военного округа начали реконструкцию танка «Шерман», затонувшего за полтора месяца до окончания Великой Отечественной войны.

Боевую машину выпустили с завода в Детройте осенью 1944-го для союзных войск и поставили танк по ленд-лизу. До места назначения американец так и не добрался: корабль подбила в Баренцевом море немецкая торпеда, пущенная с подлодки.



За три четверти века, проведенные в агрессивной соленой среде, когда-то новая техника оказалась в состоянии, мягко говоря, далеком от заводского. Но даже после такой продолжительной морской консервации специалисты обещают очистить корпус от ржавчины, разобрать что удастся, затем загрунтовать и покрасить. По крайней мере, внешне танк должен выглядеть почти как новый, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.



Боевой машине, которая так ни разу и не воевала, бороться предстоит разве что со ржавчиной. Сражение уже развернулось за каждый закисший болт. Но, несмотря на коррозию, рабочие оценивают состояние металла как удовлетворительное: местами сохранилась даже родная смазка. Впереди еще пескоструйная обработка, и скоро можно будет снова увидеть американскую защитную расцветку.



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