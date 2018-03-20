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    Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман». Великая Отечественная война, Ленинградская область, США, армия и флот РФ, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»

    Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»

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    Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»

    Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»

    Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»

      В ремонтной части Западного военного округа начали реконструкцию танка «Шерман», затонувшего за полтора месяца до окончания Великой Отечественной войны.

      Боевую машину выпустили с завода в Детройте осенью 1944-го для союзных войск и поставили танк по ленд-лизу. До места назначения американец так и не добрался: корабль подбила в Баренцевом море немецкая торпеда, пущенная с подлодки.

      За три четверти века, проведенные в агрессивной соленой среде, когда-то новая техника оказалась в состоянии, мягко говоря, далеком от заводского. Но даже после такой продолжительной морской консервации специалисты обещают очистить корпус от ржавчины, разобрать что удастся, затем загрунтовать и покрасить. По крайней мере, внешне танк должен выглядеть почти как новый, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

      Боевой машине, которая так ни разу и не воевала, бороться предстоит разве что со ржавчиной. Сражение уже развернулось за каждый закисший болт. Но, несмотря на коррозию, рабочие оценивают состояние металла как удовлетворительное: местами сохранилась даже родная смазка. Впереди еще пескоструйная обработка, и скоро можно будет снова увидеть американскую защитную расцветку.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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