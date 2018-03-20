Три человека пострадали при стрельбе в школе штата Мэриленд

Во вторник утром в округе Сейнт Мэри в школе «Грейт Миллс» произошла стрельба. В настоящее время известно о троих раненых.
Телеканал ABC со ссылкой на местные власти сообщил, что при стрельбе в школе пострадали три человека. Они были доставлены в больницы.
Сообщается, что в настоящее время ситуация в учебном учреждении находится под контролем. Предположительно, стрелок — среди раненых.
К месту происшествия прибыла полиция. Территория школы оцеплена.
Сообщается, что в настоящее время ситуация в учебном учреждении находится под контролем. Предположительно, стрелок — среди раненых.
К месту происшествия прибыла полиция. Территория школы оцеплена.
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