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    Три человека пострадали при стрельбе в школе штата Мэриленд

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    Три человека пострадали при стрельбе в школе штата Мэриленд

    Три человека пострадали при стрельбе в школе штата Мэриленд

    Во вторник утром в округе Сейнт Мэри в школе «Грейт Миллс» произошла стрельба. В настоящее время известно о троих раненых.

    Телеканал ABC со ссылкой на местные власти сообщил, что при стрельбе в школе пострадали три человека. Они были доставлены в больницы.

    Сообщается, что в настоящее время ситуация в учебном учреждении находится под контролем. Предположительно, стрелок — среди раненых.

    К месту происшествия прибыла полиция. Территория школы оцеплена.

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