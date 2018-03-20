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    Челябинская полиция занялась судьбой застрявших в Таиланде фитнес-туристов. Таиланд, Челябинск, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧелябинская полиция занялась судьбой застрявших в Таиланде фитнес-туристов

    Челябинская полиция занялась судьбой застрявших в Таиланде фитнес-туристов

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    Челябинская полиция занялась судьбой застрявших в Таиланде <nobr>фитнес-туристов</nobr>

    Челябинская полиция занялась судьбой застрявших в Таиланде фитнес-туристов

    Челябинская полиция занялась судьбой застрявших в Таиланде <nobr>фитнес-туристов</nobr>

      Челябинская полиция подключились к вопросу возвращения из Таиланда туристов, которые уже больше недели не могут вылететь домой, по вине, как они утверждают, организатора поездки.

      Наталья Тишенко предложила своим клиентам рекламный фитнес-тур в экзотическую страну: специальная диета, ежедневные занятия на берегу моря под руководством опытного инструктора — и все это намного дешевле услуг турагентств.

      По условиям договора, клиентам необходимо было делиться фотографиями в соцсетях, сопровождая их специальным хештегом. Организатор поездки в свою очередь брала на себя билеты и проживание.

      Светлана Селезнёва, пострадавшая: «По договору мы должны были здесь находиться 10 дней. Находимся уже около месяца. Кого-то уволили с работы. У меня дома больной ребенок. Наталью не интересуют проблемы, и вывозить нас отсюда она не собирается».

      Оплатившие будущие туры клиенты, узнав о проблемах туристов, стали тут же отказываться от путевок и обратились в правоохранительные органы.

      Организатор фитнес-тура от своих обещаний не оказывается и вину признает. Говорит, что подобного рода поездками занимается много лет и проблем никогда не было. А в этот раз не рассчитала финансовые возможности: билеты в Таиланд купила по одной цене, а вот обратная дорога неожиданно подорожала чуть ли не вдвое.

      Наталья Тишенко: «Я понимаю меру ответственности, я понимаю, что я виновата. Я прошу прощения, я с ними на связи, я не знаю, как еще решить. Вещи из дома начинаем продавать, чтобы их вывезти. Они не брошены. Я их не брошу. Там мои клиенты, мои друзья, в конце концов».

      В первую очередь Наталья Тищенко купила билеты семьям с детьми. В ближайшее время организатор фитнес-проекта обещает вывезти в Челябинск остальных клиентов.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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