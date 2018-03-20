Татьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость

На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Юные артисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша выносит свои справедливые решения. Участников проекта поддерживают самые главные звезды театра и кино, телеведущие и музыканты.
Чтобы поддержать Виктора Павлова из Воронежа, на съемки программы приехала легенда НТВ и отечественного телевидения Татьяна Миткова.
17-летний Витя серьезно занимается вокалом уже три года. Больше всего ему нравится зарубежная эстрада, а на проекте он мечтает научиться исполнять джазовые и блюзовые композиции. Помимо вокала, конкурсант занимается программированием и свободно владеет английским языком. Пять лет назад Виктору посчастливилось побывать в Англии, после чего он задался целью объехать весь мир.
Для дебютного выступления юный вокалист выбрал композицию Муслима Магомаева. Однако участник шоу совсем не ожидал того, что в этот ответственный момент его поддержит знаменитая журналистка Татьяна Миткова, которая является автором фильма о великом певце.
Татьяна Миткова: «Виктор, надо быть очень смелым, я бы даже сказала дерзким человеком, чтобы исполнить на конкурсе песню из репертуара Муслима Магомаева. Но я хочу тебе напомнить, что Муслим Магомаев был на два года старше тебя, когда он начал свое восхождение на музыкальный Олимп. Сейчас другое время — все мчится и происходит гораздо быстрее. Желаю, чтобы этот конкурс стал первым значительным шагом в твоей творческой карьере».
Узнать подробности встречи Виктора Павлова и Татьяны Митковой зрители НТВ смогут 24 марта, в субботу, в 20:00.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из разных стран заявить о себе и осуществить свои мечты.
17-летний Витя серьезно занимается вокалом уже три года. Больше всего ему нравится зарубежная эстрада, а на проекте он мечтает научиться исполнять джазовые и блюзовые композиции. Помимо вокала, конкурсант занимается программированием и свободно владеет английским языком. Пять лет назад Виктору посчастливилось побывать в Англии, после чего он задался целью объехать весь мир.
Для дебютного выступления юный вокалист выбрал композицию Муслима Магомаева. Однако участник шоу совсем не ожидал того, что в этот ответственный момент его поддержит знаменитая журналистка Татьяна Миткова, которая является автором фильма о великом певце.
Татьяна Миткова: «Виктор, надо быть очень смелым, я бы даже сказала дерзким человеком, чтобы исполнить на конкурсе песню из репертуара Муслима Магомаева. Но я хочу тебе напомнить, что Муслим Магомаев был на два года старше тебя, когда он начал свое восхождение на музыкальный Олимп. Сейчас другое время — все мчится и происходит гораздо быстрее. Желаю, чтобы этот конкурс стал первым значительным шагом в твоей творческой карьере».
Узнать подробности встречи Виктора Павлова и Татьяны Митковой зрители НТВ смогут 24 марта, в субботу, в 20:00.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из разных стран заявить о себе и осуществить свои мечты.
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