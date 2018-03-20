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    Татьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость. знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТатьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость

    Татьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость

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    Татьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость

    Татьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость

    Татьяна Миткова похвалила участника проекта «Ты супер!» за смелость

      На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Юные артисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша выносит свои справедливые решения. Участников проекта поддерживают самые главные звезды театра и кино, телеведущие и музыканты.

      Чтобы поддержать Виктора Павлова из Воронежа, на съемки программы приехала легенда НТВ и отечественного телевидения Татьяна Миткова.

      17-летний Витя серьезно занимается вокалом уже три года. Больше всего ему нравится зарубежная эстрада, а на проекте он мечтает научиться исполнять джазовые и блюзовые композиции. Помимо вокала, конкурсант занимается программированием и свободно владеет английским языком. Пять лет назад Виктору посчастливилось побывать в Англии, после чего он задался целью объехать весь мир.

      Для дебютного выступления юный вокалист выбрал композицию Муслима Магомаева. Однако участник шоу совсем не ожидал того, что в этот ответственный момент его поддержит знаменитая журналистка Татьяна Миткова, которая является автором фильма о великом певце.

      Татьяна Миткова: «Виктор, надо быть очень смелым, я бы даже сказала дерзким человеком, чтобы исполнить на конкурсе песню из репертуара Муслима Магомаева. Но я хочу тебе напомнить, что Муслим Магомаев был на два года старше тебя, когда он начал свое восхождение на музыкальный Олимп. Сейчас другое время — все мчится и происходит гораздо быстрее. Желаю, чтобы этот конкурс стал первым значительным шагом в твоей творческой карьере».

      Узнать подробности встречи Виктора Павлова и Татьяны Митковой зрители НТВ смогут 24 марта, в субботу, в 20:00.

      Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из разных стран заявить о себе и осуществить свои мечты.

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