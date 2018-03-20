Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Путин вручает награды паралимпийцам
    •  

    Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Мокрушин
    Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов

    Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов

    Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Мокрушин

    • На 73-м году жизни умер чемпион мира по хоккею и участник двух Суперсерий Юрий Шаталов.

    О смерти знаменитого спортсмена Юрия Шаталова сообщили в клубе «Легенды хоккея». Он скончался в возрасте 72 лет.

    Из сообщения клуба «Легенды хоккея»: «Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб „Легенды хоккея“ выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой».

    Шаталов становился чемпионом мира и Европы в 1974 году. А в составе ЦСКА и «Крыльев Советов» он дважды выигрывал чемпионат СССР. Кроме того, он принимал участие в Суперсерии со сборной Канады в 1972 и 1974 годах.

    Из сообщения клуба «Легенды хоккея»: «Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи — клуба „Легенды хоккея“».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru