Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов

На
73-м году жизни умер чемпион мира по хоккею и участник двух Суперсерий Юрий Шаталов.
О смерти знаменитого спортсмена Юрия Шаталова сообщили в клубе «Легенды хоккея». Он скончался в возрасте 72 лет.
Из сообщения клуба «Легенды хоккея»: «Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб „Легенды хоккея“ выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой».
Шаталов становился чемпионом мира и Европы в 1974 году. А в составе ЦСКА и «Крыльев Советов» он дважды выигрывал чемпионат СССР. Кроме того, он принимал участие в Суперсерии со сборной Канады в 1972 и 1974 годах.
Из сообщения клуба «Легенды хоккея»: «Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи — клуба „Легенды хоккея“».
Из сообщения клуба «Легенды хоккея»: «Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб „Легенды хоккея“ выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой».
Шаталов становился чемпионом мира и Европы в 1974 году. А в составе ЦСКА и «Крыльев Советов» он дважды выигрывал чемпионат СССР. Кроме того, он принимал участие в Суперсерии со сборной Канады в 1972 и 1974 годах.
Из сообщения клуба «Легенды хоккея»: «Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи — клуба „Легенды хоккея“».
Комментарии