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    В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности. жестокость, задержание, Иркутск, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

    В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

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    В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

    В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

    В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

      Правоохранители не дали сбежать из страны подозреваемому в двойном убийстве. Они задержали 26-летнего мужчину, который, по версии следствия, расправился с женой и ребенком.

      На допросе подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что толкнуло его на преступление. Как оказалось, мужчина повздорил с возлюбленной, заподозрив ее в измене.

      Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес ножевые ранения ребенку и его матери. Сутки он скрывался от правоохранителей в садоводстве, планировал покинуть территорию РФ и вернуться на свою родину».

      Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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