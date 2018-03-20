В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

Правоохранители не дали сбежать из страны подозреваемому в двойном убийстве. Они задержали 26-летнего мужчину, который, по версии следствия, расправился с женой и ребенком.

На допросе подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что толкнуло его на преступление. Как оказалось, мужчина повздорил с возлюбленной, заподозрив ее в измене.



Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес ножевые ранения ребенку и его матери. Сутки он скрывался от правоохранителей в садоводстве, планировал покинуть территорию РФ и вернуться на свою родину».



Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.