В Иркутске задержали мужчину, зарезавшего жену и ребенка из ревности

Правоохранители не дали сбежать из страны подозреваемому в двойном убийстве. Они задержали
26-летнего мужчину, который, по версии следствия, расправился с женой и ребенком.
На допросе подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что толкнуло его на преступление. Как оказалось, мужчина повздорил с возлюбленной, заподозрив ее в измене.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес ножевые ранения ребенку и его матери. Сутки он скрывался от правоохранителей в садоводстве, планировал покинуть территорию РФ и вернуться на свою родину».
Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес ножевые ранения ребенку и его матери. Сутки он скрывался от правоохранителей в садоводстве, планировал покинуть территорию РФ и вернуться на свою родину».
Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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