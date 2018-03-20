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    В Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная». Лужники, Москва, Собянин Сергей, метро, строительство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная»

    В Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    В Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная»

    В Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная»

    В Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная»
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • В ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Москве после реконструкции открыли южный вестибюль станции метро «Спортивная».

      Строители в полтора раза увеличили пропускную способность вестибюля. Для этого установили четыре эскалатора вместо трех старых. Кроме того, возросло число турникетов — теперь их 15. Мэр Москвы Сергей Собянин лично проверил всю инфраструктуру станции.

      Сергей Собянин, мэр Москвы: «Реконструированы эскалаторы. По сути, построена станция заново. Ее пропускная способность увеличится на треть. Улучшатся комфорт, надежность и энергоффективность. Так что я надеюсь, что вход и выход с этой станции сделает выход из „Лужников“ для зрителей более быстрым».

      Этот выход из метро — ближайший к стадиону «Лужники», поэтому необходимо было увеличить пропускную способность. Также для этого «Спортивную» по улице связали переходом с МЦК.

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