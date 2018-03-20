В Москве после реконструкции открыт южный вестибюль станции метро «Спортивная»

В ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Москве после реконструкции открыли южный вестибюль станции метро «Спортивная».

Строители в полтора раза увеличили пропускную способность вестибюля. Для этого установили четыре эскалатора вместо трех старых. Кроме того, возросло число турникетов — теперь их 15. Мэр Москвы Сергей Собянин лично проверил всю инфраструктуру станции.



Сергей Собянин, мэр Москвы: «Реконструированы эскалаторы. По сути, построена станция заново. Ее пропускная способность увеличится на треть. Улучшатся комфорт, надежность и энергоффективность. Так что я надеюсь, что вход и выход с этой станции сделает выход из „Лужников“ для зрителей более быстрым».



Этот выход из метро — ближайший к стадиону «Лужники», поэтому необходимо было увеличить пропускную способность. Также для этого «Спортивную» по улице связали переходом с МЦК.