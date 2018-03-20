Кто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам

Для некоторых россиян выборы президента превратились в очень экзотическое мероприятие. А как иначе, если избирательный участок находится под пальмами в какой-нибудь банановой республике. А кое-кто сознательно отправился на другой конец света, чтобы сделать из собственного голосования настоящее шоу. Такая возможность прославиться бывает раз в шесть лет — грех не воспользоваться.

Например, один русский блогер улетел в новую Зеландию, где 8 утра наступает раньше, чем на Камчатке. И все ради одного — первым проголосовать на выборах президента России.



Отдыхающие в Таиланде россияне тоже не стали пренебрегать своим гражданским долгом. Хотя в тени было плюс сорок, сотни руссо туристо, выстроились в длинные очереди к избирательным участкам. Под палящим солнцем некоторые даже запели гимн. А в Шанхае россияне и вовсе пустились в пляс.



Голосовали наши сограждане и в Боливии, и на острове Маврикий, и даже в Намибии.



Подробности — в видеоматериале.

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