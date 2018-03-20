Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  
    Кто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам. Путин, выборы, президент РФ, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам

    Кто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам

    комментировать
    Кто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам

    Кто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам

    Кто, если не мы: как россияне добавили экзотики президентским выборам

      Для некоторых россиян выборы президента превратились в очень экзотическое мероприятие. А как иначе, если избирательный участок находится под пальмами в какой-нибудь банановой республике. А кое-кто сознательно отправился на другой конец света, чтобы сделать из собственного голосования настоящее шоу. Такая возможность прославиться бывает раз в шесть лет — грех не воспользоваться.

      Например, один русский блогер улетел в новую Зеландию, где 8 утра наступает раньше, чем на Камчатке. И все ради одного — первым проголосовать на выборах президента России.

      Отдыхающие в Таиланде россияне тоже не стали пренебрегать своим гражданским долгом. Хотя в тени было плюс сорок, сотни руссо туристо, выстроились в длинные очереди к избирательным участкам. Под палящим солнцем некоторые даже запели гимн. А в Шанхае россияне и вовсе пустились в пляс.

      Голосовали наши сограждане и в Боливии, и на острове Маврикий, и даже в Намибии.

      Подробности — в видеоматериале.
      .

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru