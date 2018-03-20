Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совбеза ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.
За включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств. Четыре страны (включая Россию и Китай) высказались против, еще три воздержались.
Геннадий Кузьмин, заместитель постоянного представителя России: «Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека».
Представитель Китая Шен Бо поддержал предложение России, отметив, что все структуры ООН разделяют функции между собой, и именно это является основой для принятия решений, передает РИА Новости.
Предварительная повестка дня не была принята, поскольку не получила необходимого числа голосов.
Геннадий Кузьмин, заместитель постоянного представителя России: «Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека».
Представитель Китая Шен Бо поддержал предложение России, отметив, что все структуры ООН разделяют функции между собой, и именно это является основой для принятия решений, передает РИА Новости.
Предварительная повестка дня не была принята, поскольку не получила необходимого числа голосов.
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