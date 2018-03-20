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    Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

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    Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

    Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

    Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совбеза ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

    За включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств. Четыре страны (включая Россию и Китай) высказались против, еще три воздержались.

    Геннадий Кузьмин, заместитель постоянного представителя России: «Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека».

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    Представитель Китая Шен Бо поддержал предложение России, отметив, что все структуры ООН разделяют функции между собой, и именно это является основой для принятия решений, передает РИА Новости.

    Предварительная повестка дня не была принята, поскольку не получила необходимого числа голосов.

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