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    Дорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве. Путин, выборы, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве

    Дорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве

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    Дорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве

    Дорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве

    Дорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве

      Владимир Путин анонсировал изменения в правительстве страны. Конкретных имен пока, конечно, нет. Но есть предположения общего порядка. Эксперты считают, что дорогу дадут молодым.

      Игорь Бунин, президент Центра политических технологий: «Вот эти два факта я могу сказать заранее: это будут молодые, технократичные. Такая же смена, которая происходит с губернаторами, произойдет и с министрами».

      Ранее Владимир Путин уточнил, что все перемены произойдут только после инаугурации.

      Владимир Путин: «Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации».

      Он также добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры на пост премьер-министра.

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