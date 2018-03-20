Дорогу молодым: эксперт рассказал о грядущих переменах в правительстве

Владимир Путин анонсировал изменения в правительстве страны. Конкретных имен пока, конечно, нет. Но есть предположения общего порядка. Эксперты считают, что дорогу дадут молодым.

Игорь Бунин, президент Центра политических технологий: «Вот эти два факта я могу сказать заранее: это будут молодые, технократичные. Такая же смена, которая происходит с губернаторами, произойдет и с министрами».



Ранее Владимир Путин уточнил, что все перемены произойдут только после инаугурации.



Владимир Путин: «Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации».



Он также добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры на пост премьер-министра.



