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    Фёдор Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Фёдор Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях

    Фёдор Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях

    Фёдор Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Российский путешественник Фёдор Конюхов заявил, что планирует облететь земной шар на самолете, работающем на энергии Солнца, за 125 часов. Начало полета запланировано на декабрь 2020 года.

    Фёдор Конюхов: «Запланировано на 2020 год. В декабре месяце 2020 года планируем взлетать с Австралии. А закончится в январе 2021-го. Рассчитываю облететь за 125 часов вокруг света».

    По словам Конюхова, проект получил название «Альбатрос».

    Ранее руководитель экспедиционного штаба путешественника Сергей Сергеев сообщил, что Конюхов рассчитывает опуститься на дно Марианской впадины в батискафе, который для него построит Объединенная судостроительная корпорация, в настоящее время этот проект обсуждается.

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