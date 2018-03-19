Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей

«Роснефть» опубликовала финансовый и производственный отчеты за 2017 год. Выручка компании впервые превысила 6 трлн рублей. Если сравнивать с 2016 годом, она выросла почти на 21%.
Сама «Роснефть» объясняет рост выручки тем, что нефть подорожала, а компания получила новые активы. Например, купила долю в индийской компании Essar Oil и стала участником разработки газового месторождения Зохр в Средиземном море.
Еще «Роснефть» сообщила, что увеличила в прошлом году добычу жидких углеводородов на 7,5%, и, по ее собственным подсчетам, такой прирост — один из лучших среди крупнейших мировых компаний. Если посмотреть, какую долю занимает «Роснефть» в добыче нефти, то в России у нее — 41%, а в мире — 6%.
Еще «Роснефть» сообщила, что увеличила в прошлом году добычу жидких углеводородов на 7,5%, и, по ее собственным подсчетам, такой прирост — один из лучших среди крупнейших мировых компаний. Если посмотреть, какую долю занимает «Роснефть» в добыче нефти, то в России у нее — 41%, а в мире — 6%.
Комментарии