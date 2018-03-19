Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей. нефть, Роснефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей

    Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей

    комментировать

    Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей

    Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей

      «Роснефть» опубликовала финансовый и производственный отчеты за 2017 год. Выручка компании впервые превысила 6 трлн рублей. Если сравнивать с 2016 годом, она выросла почти на 21%.

      Сама «Роснефть» объясняет рост выручки тем, что нефть подорожала, а компания получила новые активы. Например, купила долю в индийской компании Essar Oil и стала участником разработки газового месторождения Зохр в Средиземном море.

      Еще «Роснефть» сообщила, что увеличила в прошлом году добычу жидких углеводородов на 7,5%, и, по ее собственным подсчетам, такой прирост — один из лучших среди крупнейших мировых компаний. Если посмотреть, какую долю занимает «Роснефть» в добыче нефти, то в России у нее — 41%, а в мире — 6%.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru