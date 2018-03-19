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    Пермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме. аварии в ЖКХ, ветераны, жилье, пенсионеры, Пермский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме

    Пермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме

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    Пермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем <nobr>из-за</nobr> коммунальной аварии доме

    Пермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме

    Пермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем <nobr>из-за</nobr> коммунальной аварии доме

      Пермский ветеран труда вынужден жить в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме. Из-за лопнувшей магистральной трубы Василий Черепанов лишился запасов на зиму и пчелиных ульев. Пенсионер пытался убедить ответственных лиц, что жить в доме невозможно, но те лишь отмахнулись.

      О себе Василий Черепанов говорит так: живу как в сказке — чем дальше, тем страшнее. У него и потолок ледяной, и дверь скрипучая, и по полу можно передвигаться разве что на коньках. Дом пенсионера затопило из-за коммунальной аварии, затем ударил мороз. И теперь Черепанову приходится дожидаться весны с вмерзшей мебелью и неработающим туалетом. В погребе испортились все продукты, а от холода погибли пчелы — пасеку на зиму пенсионер перенес в дом, который превратился в морозильную камеру.

      В шапке, теплом жилете и рукавицах он теперь вынужден жить и ночью, и днем. В комнатах температура как на улице, и ничего с этим не поделать. Даже печь не растопить — дрова, которые заготавливал на зиму, и топор примерзли к полу.

      Переезжать к детям Василий Черепанов и его гражданская супруга отказались — решили добиваться помощи от местных чиновников. Просили отогреть дом. Прошел месяц, но никакого результата. Теперь все надежды у пенсионеров на прокуратуру. Они уже рассказали представителям ведомства, как обивали пороги кабинетов.

      Василий Черепанов: «Они отпихиваются от меня и всё. Я говорю: а что с вами тогда разговаривать? Развернулся и ушел».

      В местной администрации утверждают, что жить в обледеневшем доме можно: мол, не пожар.

      Александр Языков, директор МКУ управления ЖКХ и имущественных отношений Кукуштанского сельского поселения: «Я еще раз хочу повторить: есть дети, внуки. Дети должны помогать родителям. Я понимаю, что он ветеран труда, но все равно. Там эти люди живут. У них есть возможность жить. Это не пожар».

      Василий Черепанов рассчитывает, что после вмешательства прокуратуры эта история закончится. Тем временем к дому ветерана потянулись желающие помощь растопить лед.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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