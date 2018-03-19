Пермские чиновники бросили ветерана в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме

Пермский ветеран труда вынужден жить в обледеневшем из-за коммунальной аварии доме. Из-за лопнувшей магистральной трубы Василий Черепанов лишился запасов на зиму и пчелиных ульев. Пенсионер пытался убедить ответственных лиц, что жить в доме невозможно, но те лишь отмахнулись.

О себе Василий Черепанов говорит так: живу как в сказке — чем дальше, тем страшнее. У него и потолок ледяной, и дверь скрипучая, и по полу можно передвигаться разве что на коньках. Дом пенсионера затопило из-за коммунальной аварии, затем ударил мороз. И теперь Черепанову приходится дожидаться весны с вмерзшей мебелью и неработающим туалетом. В погребе испортились все продукты, а от холода погибли пчелы — пасеку на зиму пенсионер перенес в дом, который превратился в морозильную камеру.



В шапке, теплом жилете и рукавицах он теперь вынужден жить и ночью, и днем. В комнатах температура как на улице, и ничего с этим не поделать. Даже печь не растопить — дрова, которые заготавливал на зиму, и топор примерзли к полу.



Переезжать к детям Василий Черепанов и его гражданская супруга отказались — решили добиваться помощи от местных чиновников. Просили отогреть дом. Прошел месяц, но никакого результата. Теперь все надежды у пенсионеров на прокуратуру. Они уже рассказали представителям ведомства, как обивали пороги кабинетов.



Василий Черепанов: «Они отпихиваются от меня и всё. Я говорю: а что с вами тогда разговаривать? Развернулся и ушел».



В местной администрации утверждают, что жить в обледеневшем доме можно: мол, не пожар.



Александр Языков, директор МКУ управления ЖКХ и имущественных отношений Кукуштанского сельского поселения: «Я еще раз хочу повторить: есть дети, внуки. Дети должны помогать родителям. Я понимаю, что он ветеран труда, но все равно. Там эти люди живут. У них есть возможность жить. Это не пожар».



Василий Черепанов рассчитывает, что после вмешательства прокуратуры эта история закончится. Тем временем к дому ветерана потянулись желающие помощь растопить лед.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».