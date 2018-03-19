Вадим Казаченко ведет с женой войну за дом на Рублёвке

Звезда 90-х Вадим Казаченко пытается отсудить у пока еще законной жены дом на Рублёвке. После того как в семье случился раскол, началась череда разбирательств. Супруги пытаются поделить совместно нажитое имущество. По бумагам особняк вообще принадлежит родственникам Ольги, поэтому по идее певец не имеет права претендовать на него. Но артист думает иначе.

Певец утверждает, что квадратные метры хоть и оформлены на престарелую бабушку Ольги, куплены были исключительно на его деньги. Потому певец твердо намерен отсудить его у бывшей возлюбленной, с которой артист не живет уже несколько месяцев.



У Ольги Казаченко на этот счет другое мнение. Она уверяет, что за дом на Рублёвке заплатила сама и денег на это у супруги певца вроде как хватало — как раз до этого она продала свою квартиру. И Вадим якобы об этом прекрасно знал.



По словам Ольги, это не единственное, что требует вернуть Вадим Казаченко. По решению суда она должна ему передать миллион рублей — это те деньги, которые были перечислены ей еще до женитьбы. Оказалось, что артист всегда бережно хранил все чеки и смог доказать, что долгое время материально обеспечивал свою тогда еще невесту.



От чего не отказывается певец, так это от алиментов на 8-месячного ребенка. Впрочем, и этого, по словам Ольги, удалось добиться только после скандала. Казаченко якобы долго не верил в свое отцовство. Но когда пришло подтверждение экспертизы ДНК, артист сразу же заявил, что сына без денег не оставит. А вот супругу содержать не намерен и от требований на загородный дом все равно не откажется.



Подробности — в видеоматериале.