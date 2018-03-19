Дворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья

Дворник из Новосибирска сумел вывести весьма любопытную математическую формулу — как получить прибыль при помощи материнского капитала.

Мужчина развелся с женой и, чтобы не делить с ней жилплощадь (квартира в ипотеке), нашел лазейку в законе. Супруга вложила в покупку почти полмиллиона рублей, которые получила в Пенсионном фонде. И мужчина вернул эти деньги — он перевел средства на счет ведомства. Официально подобные процедуры не регулируются законом. Не запрещены, решил он, — значит разрешены.



Желание почувствовать себя хозяином в собственной квартире заставило Игоря Манаева мыслить нестандартно. В короткие сроки ему пришлось изучить законодательство и решиться на серьезные затраты. К ипотеке прибавился еще один кредит. В банке житель Новосибирска взял более 400 тысяч рублей, чтобы вернуть в Пенсионный фонд материнский капитал, который вместе с теперь уже бывшей женой использовал в счет погашения долга. Вложения, считает он, оправданные. Иначе ведь можно и вовсе без крыши остаться.



Игорь Манаев: «Она давно замужем за другим человеком, у нее ребенок от него. Мы жили два года совместной жизнью, она где-то, может, и выплачивала эту ипотеку редко, это уже суд нас рассудит. Но вообще шесть лет за нее я платил сам».



Делить «однушку» мужчина ни с кем не хочет. И даже собственную дочь готов фактически выселить на улицу. Хотя квартиру мужчина приобрел до брака, в ней прописаны не один, а сразу четыре полноправных владельца. Чтобы вложить деньги, полученные за рождение второго ребенка, ему пришлось оформить доли на жену и двоих детей. И отказываться от них экс-супруга не намерена.



Алёна Махова сетует, что бывший возлюбленный после развода сам на контакт не выходил. Лишь раз в месяц присылал СМС-сообщение о переводе алиментов. И даже якобы согласился, погасив ипотеку, поделить квартиру по-честному. О том, что его планы резко изменились, женщина узнала от представителей Пенсионного фонда.



Женщина до сих пор не может поверить, что таким образом Манаев решил лишить их ребенка единственной собственности. Удивились и в Пенсионном фонде. В местном отделении с желанием вернуть маткапитал столкнулись впервые. В ответ на необычное заявление написали: «действующим законодательством механизм возврата не урегулирован, но можете перечислить сумму на реквизиты организации». Правда, с внушительной переплатой. Мужчину это не остановило.



Теперь квитанция о переводе средств, по мнению Игоря Манаева, должна стать главным аргументом в суде. До окончания разбирательств его бывшая супруга не сможет воспользоваться деньгами.