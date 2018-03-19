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    Дворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья. жилье, материнский капитал, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья

    Дворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья

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    Дворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья

    Дворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья

    Дворник из Новосибирска вернул маткапитал государству, чтобы оставить бывшую жену без жилья

      Дворник из Новосибирска сумел вывести весьма любопытную математическую формулу — как получить прибыль при помощи материнского капитала.

      Мужчина развелся с женой и, чтобы не делить с ней жилплощадь (квартира в ипотеке), нашел лазейку в законе. Супруга вложила в покупку почти полмиллиона рублей, которые получила в Пенсионном фонде. И мужчина вернул эти деньги — он перевел средства на счет ведомства. Официально подобные процедуры не регулируются законом. Не запрещены, решил он, — значит разрешены.

      Желание почувствовать себя хозяином в собственной квартире заставило Игоря Манаева мыслить нестандартно. В короткие сроки ему пришлось изучить законодательство и решиться на серьезные затраты. К ипотеке прибавился еще один кредит. В банке житель Новосибирска взял более 400 тысяч рублей, чтобы вернуть в Пенсионный фонд материнский капитал, который вместе с теперь уже бывшей женой использовал в счет погашения долга. Вложения, считает он, оправданные. Иначе ведь можно и вовсе без крыши остаться.

      Игорь Манаев: «Она давно замужем за другим человеком, у нее ребенок от него. Мы жили два года совместной жизнью, она где-то, может, и выплачивала эту ипотеку редко, это уже суд нас рассудит. Но вообще шесть лет за нее я платил сам».

      Делить «однушку» мужчина ни с кем не хочет. И даже собственную дочь готов фактически выселить на улицу. Хотя квартиру мужчина приобрел до брака, в ней прописаны не один, а сразу четыре полноправных владельца. Чтобы вложить деньги, полученные за рождение второго ребенка, ему пришлось оформить доли на жену и двоих детей. И отказываться от них экс-супруга не намерена.

      Алёна Махова сетует, что бывший возлюбленный после развода сам на контакт не выходил. Лишь раз в месяц присылал СМС-сообщение о переводе алиментов. И даже якобы согласился, погасив ипотеку, поделить квартиру по-честному. О том, что его планы резко изменились, женщина узнала от представителей Пенсионного фонда.

      Женщина до сих пор не может поверить, что таким образом Манаев решил лишить их ребенка единственной собственности. Удивились и в Пенсионном фонде. В местном отделении с желанием вернуть маткапитал столкнулись впервые. В ответ на необычное заявление написали: «действующим законодательством механизм возврата не урегулирован, но можете перечислить сумму на реквизиты организации». Правда, с внушительной переплатой. Мужчину это не остановило.

      Теперь квитанция о переводе средств, по мнению Игоря Манаева, должна стать главным аргументом в суде. До окончания разбирательств его бывшая супруга не сможет воспользоваться деньгами.

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