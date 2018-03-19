В США обезвредили найденную на парковке возле ТЦ бомбу

Самодельное взрывное устройство обнаружили в автомобиле на стояке возле торгового центра Walmart в городе Брумфилд, штат Колорадо.
Полицейские обнаружили на стояке возле Walmart в Брумфилде автомобиль, который числился угнанным в городе Торнтон. В ходе его осмотра стражи порядка обнаружили внутри взрывное устройство, передает ТАСС.
На место было вызвано специальное полицейское подразделение. Бомбу извлекли из автомобиля с помощью робота и обезвредили.
Сообщается, что стражи порядка задержали троих человек, которые, предположительно, связаны с обнаружением взрывного устройства. Среди подозреваемых — двое мужчин и одна женщина.
На место было вызвано специальное полицейское подразделение. Бомбу извлекли из автомобиля с помощью робота и обезвредили.
Сообщается, что стражи порядка задержали троих человек, которые, предположительно, связаны с обнаружением взрывного устройства. Среди подозреваемых — двое мужчин и одна женщина.
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