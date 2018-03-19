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    СМИ: Минтранс ужесточит требования к качеству топлива для самолетов

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    СМИ: Минтранс ужесточит требования к качеству топлива для самолетов

    СМИ: Минтранс ужесточит требования к качеству топлива для самолетов

    В России будут введены новые меры для повышения безопасности авиаперелетов.

    Как пишут «Известия», в проекте новых правил, разработанных министерством транспорта РФ, значительно повышается контроль за качеством авиационного топлива.

    Сообщение представителя Минтранса РФ: «Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации»

    Инициативу также прокомментировали в Росавиации. В ведомстве считают необходимым вернуться к сертификации авиатоплива, существовавшей в России до 2015 года.

    Комментарий пресс-службы Росавиации: «Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться».

    Издание также приводит мнение представителей авиакомпаний, которые не согласны с тем, что сейчас за качество топлива отвечают перевозчики, которые не могут на него повлиять.

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